Певица считает, что на третий год полномасштабного вторжения о предателях даже говорить не нужно.

Известная украинская певица Светлана Тарабарова, которая ранее рассказала о горе в семье, высказалась об артистке и ведущей Регине Тодоренко. Исполнительница ответила, поддерживает ли связь с экс-коллегой, которая предала Украину и много лет живет в стране-агрессоре.

Тарабарова и Тодоренко в прошлом были участницами женской группы Real O. Из-за работы они проводили много времени вместе и очень сблизились. Между артистками зародилась дружба, однако февраль 2022 года все изменил. Теперь одна из подруг даже говорить не хочет о той, что осталась в РФ и молчаливо поддерживает путинский режим.

Ранее Светлана отмечала, что хотела повлиять на подругу и объяснить ей, что происходит в Украине и какие преступления совершила Россия, однако Регине было безразлично и она не реагировала на просьбы и призывы со стороны украинских коллег. Поэтому, Тарабарова, как большинство друзей Тодоренко из Украины, прекратила ее уговаривать стать на сторону Украины.

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Сейчас, как поделилась певица в интервью для издания "Фокус", они с предательницей не общаются. Более того, Светлана даже говорить не хочет о молчунье и тянуть ее в украинское медиапространство.

"Сначала войны все смотрели на российских артистов и лидеров мнений, искали поддержки или осуждения, какой-то реакции, но сейчас, на третьем году войны, уже понятно, что это ничего не изменит. Так зачем мы снова тянем в наше инфопространство россиян?" - убеждена Тарабарова.

Отметим, что еще до полномасштабного вторжения Тодоренко жила и работала в РФ. Когда в 2022 году РФ напала на Украину и обстреливала, в частности, родную для Регины Одессу, она молчала и наслаждалась жизнью в стране-агрессоре. Уже более 2 лет Регина практически не комментирует события, связанные с российской агрессией.

В своих редких публичных заявлениях она объясняет молчание тем, что у нее с мужем-путинистом Владом Топаловым, есть разногласия в политических взглядах, поэтому они решили избегать обсуждения политики ради сохранения брака.

Напомним, ранее Регина Тодоренко неожиданно покинула Россию без детей и мужа. Предательница уехала в Европу.

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