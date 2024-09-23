Ольга Навроцкая поделилась, почему хотела строить свою карьеру в Москве.

Известная украинская дизайнерша, художниці по костюмам Ольга Навроцкая призналась, что до 2013 года мечтала жить в России. Стилистка ответила, кто убедил ее отказаться от этого и строить карьеру в Украине.

По словам Навроцкой, в свое время она была очень популярной стилисткой и работала, в частности, с российскими звездами. Тогда Ольга видела для себя много перспектив именно в РФ. Дизайнерша признается, что более 10 лет назад не интересовалась историей и не понимала, что Россия - это страна-агрессор.

"Я очень много работала с Москвой, это правда. И у меня даже была когда-то идея туда переехать, потому что у меня практически все клиенты были оттуда. Я не буду оправдываться, но я была "неполноценная малороссиянка" со всеми вытекающими последствиями. Я ничего не знала, не понимала о глубине этой страны, о ее корнях", - отметила художница по костюмам.

Как поделилась знаменитость, от рокового решения о переезде в РФ ее отговорила ее давняя подруга - известная российская актриса Людмила Гурченко. Именно она убедила Ольгу остаться в Украине и не связывать свою жизнь с Россией:

Когда я хотела принять решение переехать в Москву, у меня была такая прекрасная подруга - Людмила Марковна Гурченко. Я вот сейчас, когда думаю, как бы она отреагировала - я думаю, она была бы на нашей стороне, она была достаточно умным и правильным человеком. И она мне сказала: "Оля, ни в коем случае не переезжай. Никогда не делай этого". Вот просто она мне как-то сказала и так запрограммировала. Я могла жить в Москве, за границей, где угодно. За мою жизнь было много вариантов. Но я именно здесь. И для меня это был такой огромный инсайт.

Напомним, ранее муж дизайнерши - музыкант Фагот - рассекретил, как 12 лет живет с Навроцкой без штампа в паспорте. Он раскрыл секрет их крепких отношений.

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