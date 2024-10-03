Режиссер вспомнил, как в Украине снимали кино, в котором возвеличивали РФ.

Известный украинский режиссер, актер и военный Ахтем Сеитаблаев, который ранее признался, что поднимал руку на свою возлюбленную, высказался о российских актерах. Знаменитость рассказал о своем опыте сотрудничества с артистами из страны-агрессора.

По словам Сеитаблаева, он чувствовал высокомерие со стороны россиян во время съемок в Украине. Они демонстрировали его как на словах, так и в поведении. В то же время он добавляет, что не все актеры из РФ были надменными. После сотрудничества с некоторыми у него остались хорошие впечатления.

"Если брать в целом, то определенное высокомерие со стороны некоторых актеров действительно наблюдалось. Где-то во фразе, где-то в поведении. Не явно, потому что у меня на площадке такое невозможно, однако подсознательно проскакивало. Однако не могу этого сказать об абсолютно всех актерах, которые у меня снимались. Например, приятные воспоминания остались о Валентине Гафте, Светлане Немоляевой", - поделился режиссер в интервью для OBOZ.UA.

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Кинозвезда также высказался о том, как в Украине до полномасштабного вторжения создавали фильмы и сериалы, которые показывали в России. Как говорит Ахтем, часто в таких картинах возвеличивали страну-агрессора и тогда украинцы не понимали, что участвуют в продвижении российских нарративов.

"У нас в то время производилось чуть ли не половина всего, чем потом наполнялся российский телевизор. Объясняли это тем, что здесь делать кино дешевле. И мы уже только потом поняли, что это все была тоже составляющая продвижения "русского мира". И ужасались, что в определенной степени принимали в этом участие. Но я никогда не снимал картин, где был хоть какой-то намек на российское величие. Всего сделал лент семь, в основном это мелодрамы", - отметил Сеитаблаев.

Напомним, ранее Ахтем Сеитаблаев рассказал о споре с Владимиром Зеленским. По словам режиссера, у него изменилось мнение о президенте.

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