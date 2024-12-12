Она также рассказала, будет ли у них совместная композиция.

Известная украинская певица Злата Огневич ответила, как реагирует на сравнения с Тиной Кароль и, чувствует ли конкуренцию с ней.

По словам Златы, все артисты в украинском шоу-бизнесе являются конкурентами между собой. Поэтому всегда нужно держать руку на пульсе и смотреть на это масштабно.

"Надо всегда на себя смотреть, как на продукт на рынке. На рынке же очень много групп музыкальных молодых, легендарных, начинающих артистов как девушек, так и парней, как уже топовых артисток или тех артисток, которые только начинают свой путь и очень хотят подняться вверх... Поэтому я себя расцениваю именно как продукт на рынке. А если смотреть шире, то надо себя расценивать в рамках мирового сообщества, а не только в рамках украинского рынка. Если я бы вышла на сцену с международными исполнителями, достойно ли бы я представляла Украину? Я всегда с такой призмой смотрю", - сказала Огневич в проекте "Тур звездами".

Она также добавила, что в будущем может быть сотрудничество с Тиной Кароль. Однако пока Злата говорит об этом так:

"Возможно, это будет. Я не знаю, жизнь покажет".

Напомним, ранее Злата Огневич прокомментировала слухи о романе с женатым певцом.

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