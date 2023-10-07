Артистка утверждала, что жителей Донбасса "заставляли" говорить на украинском языке.

Российская актриса Наталья Варлей, которая перестала молчать о полномасштабной войне и начала активно подыгрывать роспропаганде, выдала порцию фейков о временно оккупированном Донбассе. Артистка заявила, что была там в 2014 или в 2015 году и якобы все видела своими глазами.

"С моей точки зрения, Донбасс все восемь лет просил, чтобы его защитили. Я помню, как они кричали: "Россия"... В 14-м или в 15-м году у нас была одна из первых кинематографических групп, которые туда поехали. И когда я ехала туда, очень мало рассказывали у нас и по телевидению, и в прессе, как-то так замалчивалось то, что происходит на Донбассе. И когда я ехала, у меня многие очень спрашивали: "Ты посмотри, потому что ребята с Украины говорят, что у них там все в порядке. Цветут сады, никакой войны нет". Я увидела разрушенные села. Я была в Дебальцево, я была в Донецке", - выдала Варлей в интервью российскому блогеру Манучарову.

Актриса ездила на Саур-Могилу. По словам Варлей, также она познакомилась с девушкой из Дебальцево, которая якобы боялась "гонений" из-за русского языка. Артистка утверждала, что жителей Донбасса "заставляли" говорить на украинском языке, а потому они бежали на временно оккупированные РФ территории.

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"Мы ехали в микроавтобусе, и ребята сидели с автоматами наружу. И многих из этих ребят тоже нет. Ну, в общем, я все увидела своими глазами", - пыталась доказать Варлей.

Помимо этого, актриса попыталась назвать украинцев, беларусов и россиян "одним народом". Она повторяла все нарративы Кремля, выдавая их за собственные мысли.

Напомним, актриса, сыгравшая главную роль в фильме "Кавказская пленница", высказалась также и об Ахеджаковой. Она вспомнила ее фразу "Добить гадину".

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