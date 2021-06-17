Бренд решил полностью пересмотреть свою концепцию.

Новое руководство всемирно известного бренда Victoria's Secret задумалось над тем, чего хотят именно женщины, а не мужчины. Поэтому было принято решение отказаться от моделей с идеальными телами.

Уже привычным и известных моделей заменят футболистка Меган Рапиноу, представительница лыжного фристайла Эйлин Гу, модель и адвокат Палома Есслер, актриса и "мисс мира" Приянка Чопра Джонас, трансгендерная модель Валентина Сампайо, модель и беженка из Южного Судана Адут Акеч, а также журналистка и фотограф Аманда де Кадене.

"Эти выдающиеся партнерши с их уникальным прошлым, интересами и увлечениями будут сотрудничать с нами для создания революционных коллекций продуктов, привлекательного и вдохновенного контента, новых программ для внутренних партнеров и поддерживать жизненно важные для женщин дела", - говорится в официальном заявлении компании.

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Автор: Диана Могилевич