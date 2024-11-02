Скарлетт Йоханссон призвала американцев не голосовать за Трампа, чтобы не нанести вред США и всему миру / коллаж УНИАН, фото Getty Images, кадр из фильма

Известные американские актеры, звезды супергеройской франшизы "Мстители" от Marvel публично поддержали демократку Камалу Харрис, которую ранее уже поддержал Арнольд Шварценеггер, на президентских выборах в США. Скарлетт Йоханссон, которая сыграла в фильме Черную вдову, собрала супергероев и призвала их "побороть Дональда Трампа", который также претендует на пост президента.

Исполнитель роли Халка Марк Руффало опубликовал в соцсети Х видео, на котором показались его коллеги из "Мстителей", в частности, Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Дон Чидл, Данаи Гурира и Пол Беттани. Знаменитости поддержали Харрис и губернатора Миннесоты Тима Уолца.

"Мы вернулись. Давайте объединимся ради демократии. Каждый голос имеет значение. Голосуйте за Камалу Харрис и Тима Уолца", - призвал американцев в подписи к ролику Руффало.

В конце видео "Мстители" оставили ссылку на сайт, где можно проверить статус регистрации избирателя, найти свой избирательный участок и узнать все о голосовании 5 ноября.

Инициатор собрания Йоханссон подчеркнула, что гражданам сейчас важно подумать о будущем и сосредоточиться на теме выборов.

"Я просто надеюсь, что люди воспользуются своим правом голоса и примут участие в выборах, особенно молодежь, потому что, очевидно, это их будущее", - сказала ранее артистка в интервью Vanity Fair.

Скарлетт Йоханссон / фото ua.depositphotos.com

Актриса высказалась также об оппоненте Харрис - Трампе. Она убеждена, что еще одна каденция политика может нанести вред американцам и всему миру.

"Моей дочери 10 лет, и я думаю о том, сколько вреда нанесено - не только в политическом и социальном плане, но и в экологическом - во время правления Трампа. Это похоже на чрезвычайную ситуацию. Очень актуальна поддержка противоположного", - подчеркнула Скарлетт.

Руффало также опубликовал пост в Instagram, где обратился к американцам с просьбой поддержать Харрис и не допустить, чтобы политические планы Трампа воплотились в жизнь.

"Не сидите сложа руки. Это тот случай, когда мы проигрываем по-крупному: Проект 2025, репродуктивные права женщин, изменение климата, права ЛГБТ+, государственное образование, списание студенческих долгов, Закон о доступной медицине, социальное обеспечение, а с сегодняшнего дня - и вакцины, спасающие жизни. Это дерьмо реальное, и оно придет за вами", - написал Марк.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес публично упрекнула Дональда Трампа. Она эмоционально высказалась относительно его предвыборной кампании.

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