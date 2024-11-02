Актеры записали видео, в котором имитировали собрание "Мстителей".

Известные американские актеры, звезды супергеройской франшизы "Мстители" от Marvel публично поддержали демократку Камалу Харрис, которую ранее уже поддержал Арнольд Шварценеггер, на президентских выборах в США. Скарлетт Йоханссон, которая сыграла в фильме Черную вдову, собрала супергероев и призвала их "побороть Дональда Трампа", который также претендует на пост президента.

Исполнитель роли Халка Марк Руффало опубликовал в соцсети Х видео, на котором показались его коллеги из "Мстителей", в частности, Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Дон Чидл, Данаи Гурира и Пол Беттани. Знаменитости поддержали Харрис и губернатора Миннесоты Тима Уолца.

"Мы вернулись. Давайте объединимся ради демократии. Каждый голос имеет значение. Голосуйте за Камалу Харрис и Тима Уолца", - призвал американцев в подписи к ролику Руффало.

В конце видео "Мстители" оставили ссылку на сайт, где можно проверить статус регистрации избирателя, найти свой избирательный участок и узнать все о голосовании 5 ноября.

Инициатор собрания Йоханссон подчеркнула, что гражданам сейчас важно подумать о будущем и сосредоточиться на теме выборов.

"Я просто надеюсь, что люди воспользуются своим правом голоса и примут участие в выборах, особенно молодежь, потому что, очевидно, это их будущее", - сказала ранее артистка в интервью Vanity Fair.

Актриса высказалась также об оппоненте Харрис - Трампе. Она убеждена, что еще одна каденция политика может нанести вред американцам и всему миру.

"Моей дочери 10 лет, и я думаю о том, сколько вреда нанесено - не только в политическом и социальном плане, но и в экологическом - во время правления Трампа. Это похоже на чрезвычайную ситуацию. Очень актуальна поддержка противоположного", - подчеркнула Скарлетт.

Руффало также опубликовал пост в Instagram, где обратился к американцам с просьбой поддержать Харрис и не допустить, чтобы политические планы Трампа воплотились в жизнь.

"Не сидите сложа руки. Это тот случай, когда мы проигрываем по-крупному: Проект 2025, репродуктивные права женщин, изменение климата, права ЛГБТ+, государственное образование, списание студенческих долгов, Закон о доступной медицине, социальное обеспечение, а с сегодняшнего дня - и вакцины, спасающие жизни. Это дерьмо реальное, и оно придет за вами", - написал Марк.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес публично упрекнула Дональда Трампа. Она эмоционально высказалась относительно его предвыборной кампании.

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