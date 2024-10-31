Актер заявил, что ему не нравится политика ни одного из кандидатов, но его выбор пал именно на демократку.

Знаменитый американский актер, звезда фильма "Терминатор" Арнольд Шварценеггер прокомментировал президентские выборы в США в ноябре этого года. Артист высказался о Дональде Трампе и Камале Харрис и заявил, что будет голосовать за демократку.

В соцсети Threads звезда боевиков раскритиковал политику как республиканцев, так и демократов. Он возмущен тем, что представители Республиканской партии отказались признать поражение Трампа на выборах 2020 года. А что касается демократической партии, то он убежден, что ее политика привела к увеличению преступности в США.

"Я не стесняюсь делиться своими взглядами, но я ненавижу политику и не доверяю большинству политиков. Позвольте мне быть честным с вами: мне сейчас не нравится ни одна из партий. Мои республиканцы забыли красоту свободного рынка, увеличили дефицит и отбросили результаты выборов. Демократы не лучше справляются с дефицитом, и я волнуюсь, что их местная политика вредит нашим городам, увеличивая уровень преступности", - написал Шварценеггер.

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По словам Арнольда, он бы хотел вообще отказаться выбирать кого-то из двух кандидатов в этом году, но понимает, что голосовать - это его обязанность. Несмотря на критику обоих кандидатов, знаменитость сообщил, что все же поддержит Харрис, хотя ранее был представителем республиканской партии.

"Я хочу отключиться. Но не могу. Потому что отвергать результаты выборов - это так же не по-американски, как и отказываться от них. И я всегда был американцем до того, как стал республиканцем. Поэтому на этой неделе я голосую за Камалу Харрис и Тима Вальца", - добавил актер.

Напомним, ранее Бейонсе публично поддержала Камалу Харрис. Звезда выступила с речью на предвыборном митинге. Кроме того, в списке знаменитостей, которые будут голосовать за демократку на выборах в ноябре, уже есть Эминем, Дженнифер Лопес, Билли Айлиш, Мерил Стрип, Джулия Робертс, Тейлор Свифт и другие.

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