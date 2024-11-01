Она эмоционально высказалась относительно его кампании.

Известная американская певица Дженнифер Лопес, которая публично поддержала кандидатуру Камалы Харрис на президентских выборах в США, упрекнула Дональда Трампа. Об этом сообщает издание CNN.

Звезда отметила, что кампания политика оскорбила "каждого латиноамериканца в этой стране" своим митингом в Мэдисон-сквер-гарден. Тогда Трамп высмеял Пуэрто-Рико и назвал его "плавучим островом мусора". Но Лопес, родители которой там родились, не смогла промолчать.

"В Мэдисон-сквер-гарден он напомнил нам, кто он на самом деле и что он реально чувствует... В тот день были оскорблены не только пуэрториканцы, а каждый латиноамериканец в этой стране, каждый порядочный человек. Это и наша страна тоже", - заявила Лопес во время предвыборного митинга Камалы Харрис в Лас-Вегасе.

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Звезда также подчеркнула, что не стоит сдерживать эмоции, а нужно продолжать бороться за свои права.

"Знаете что? Мы должны быть эмоциональными. Мы должны быть расстроены. Мы должны быть возмущены. Наша боль имеет значение. Мы имеем значение. У женщин есть возможность изменить ход этих выборов".

К слову, штаб Трампа отреагировал на заявление певицы. Представители политика отметили, что "шутка не отражает взгляды самого Дональда Трампа или штаба".

Кстати, президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Кандидатуру Камалы Харрис уже поддержали многие знаменитости: певицы Тейлор Свифт и Билли Айлиш, экс-президент США Барак Обама, рэпер Эминем, актеры Леонардо Ди Каприо и Сара Джессика Паркер.

Напомним, ранее певица Бейонсе публично поддержала Камалу Харрис.

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