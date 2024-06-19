EL Кравчук поделился, что оказался на грани жизни и смерти в Сирии.

Украинский певец EL Кравчук признался, что чуть не попрощался с жизнью в Сирии во время обстрела. Это произошло с ним в детстве.

В своем Instagram артист рассказал, что с раннего возраста знает, что такое война, потому что его отец военный. Много лет назад папа исполнителя уехал в командировку в Сирию, куда вместе с ним отправился и сам EL Кравчук и его мама.

В 1980-х годах знаменитость в городе Алеппо попал под обстрел, когда шел в школу. Тогда жизнь ему спасла мать, которая прикрыла его собой. Женщина оттащила мальчика к деревьям, где они спрятались от пуль врага.

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"Это было в городе Алеппо в Сирии, примерно в 1984 году. Однажды мама решила провести меня в школу, именно тогда появились снайперы на крышах. Начался автоматный обстрел. Мама закрыла меня собой, легла на землю и стала ползти к дереву персика, которое росло на улице. Мы спрятались под этим деревом, я был весь в крови из-за царапин от асфальта, но мы были живы. Мы даже улыбались, сидя под персиком. Этот момент я никогда не забуду", - написал певец.

По его словам, после переезда из Сирии он надеялся, что больше никогда не увидит войну. Однако в 21 веке история повторилась, когда россияне напали на Украину. EL Кравчук говорит, что ему очень обидно за детей, которым приходится проводить детство в условиях войны и жить в постоянной опасности.

"Когда началась АТО и я узнал о бомбардировке Попасной и то, как там выживают дети, это стало для меня испытанием. Я помню себя школьником под обстрелами, в бомбоубежищах. И, конечно, блэкауты, которые были и в Алеппо, когда выключали свет. Все эти трудности войны, которые я испытывал 30 лет назад, ощущаю и сегодня уже взрослым человеком. Я никогда не думал, что эти два древних города Киев и Алеппо, оба с тысячелетней историей будут так обстреливаться и разрушаться в 21 веке", - отметил исполнитель.

К слову, EL Кравчук - украинский певец, который победил на конкурсе "Червона рута". Свою популярность он получил в 2000-х. Артист участвовал в различных проектах, снимал клипы и играл в кино. Однако впоследствии исполнитель решил взять паузу и не выступал много лет.

Напомним, ранее EL Кравчук откровенно рассказал, из-за чего исчез со сцены на 10 лет.

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