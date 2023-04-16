Певица с юмором относится к травле в РФ.

Музыкальный критик Артемий Троицкий рассказал о том, что 15 апреля он поздравлял свою подругу Аллу Пугачеву с днем рождения. Певица ответила довольно оригинально.

Примадонна прислала ему свое фото. На нем она позирует у столба. К фото она добавила четверостишие, в котором она весьма оригинально высмеяла путинский режим со всем его "величием", оказавшимся лишь "двуличием".

"Нет ничего зазорного, встать у столба "позорного": Во времена двуличия он придает величия", - написала Пугачева.

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Конечно, Примадонна не стала прямо указывать, о чем она говорит. Певица высмеяла кремлевский режим тонко, в свойственной для себя манере.

Фото у "позорного столба" Троицкий обнародовал в Twitter. На снимке певица позирует в молодежных кедах, светлых джинсах и стильной клетчатой рубашке. Свой образ Примадонна дополнила белоснежной джинсовой курткой, которой она "обняла" столб. Также можно заметить, что Пугачева фотографировалась без макияжа.

Новое фото Пугачевой

Реакция комментаторов

Пользователи Twitter бурно отреагировали на фото и четверостишие Пугачевой. Россияне пытаются задеть ее негативными комментариями. Однако многие пользователи похвалили Пугачеву и оценили то, как она поглумилась над путинским режимом. Они пишут:

"Три самых ярких дивы - Пугачева, Ротару и Вайкуле - очень крутые, и Алла Борисовна - легенда"

"Молодчина, Алла Борисовна! Долгих счастливых лет!"

"С каждым годом, лишь моложе! С праздником, Алла Борисовна!".

Напомним, ранее стало известно, что Генпрокуратура России ищет связь Аллы Пугачевой с ВСУ. "Правоохранители" страны-агрессора хотят выяснить, помогает ли Примадонна защитникам Украины.

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