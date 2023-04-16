Пугачева поделилась четверостишием о "величии" / скриншот

Музыкальный критик Артемий Троицкий рассказал о том, что 15 апреля он поздравлял свою подругу Аллу Пугачеву с днем рождения. Певица ответила довольно оригинально.

Примадонна прислала ему свое фото. На нем она позирует у столба. К фото она добавила четверостишие, в котором она весьма оригинально высмеяла путинский режим со всем его "величием", оказавшимся лишь "двуличием".

"Нет ничего зазорного, встать у столба "позорного": Во времена двуличия он придает величия", - написала Пугачева.

Видео дня

Конечно, Примадонна не стала прямо указывать, о чем она говорит. Певица высмеяла кремлевский режим тонко, в свойственной для себя манере.

Фото у "позорного столба" Троицкий обнародовал в Twitter. На снимке певица позирует в молодежных кедах, светлых джинсах и стильной клетчатой рубашке. Свой образ Примадонна дополнила белоснежной джинсовой курткой, которой она "обняла" столб. Также можно заметить, что Пугачева фотографировалась без макияжа.

Новое фото Пугачевой

Пугачева показалась в молодежном наряде / скриншот

Реакция комментаторов

Пользователи Twitter бурно отреагировали на фото и четверостишие Пугачевой. Россияне пытаются задеть ее негативными комментариями. Однако многие пользователи похвалили Пугачеву и оценили то, как она поглумилась над путинским режимом. Они пишут:

  • "Три самых ярких дивы - Пугачева, Ротару и Вайкуле - очень крутые, и Алла Борисовна - легенда"
  • "Молодчина, Алла Борисовна! Долгих счастливых лет!"
  • "С каждым годом, лишь моложе! С праздником, Алла Борисовна!".

Напомним, ранее стало известно, что Генпрокуратура России ищет связь Аллы Пугачевой с ВСУ. "Правоохранители" страны-агрессора хотят выяснить, помогает ли Примадонна защитникам Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: