Девушка объяснила, почему решила не заключать брак с избранником.

Известная украинская блогерша с миллионной аудиторией в соцсетях Юлия Вербинец, она же Верба, которая в сентябре стала мамой, ответила на вопросы подписчиков в сети. Они поинтересовались, будет ли 21-летняя девушка выходить замуж за своего избранника - бизнесмена Константина. Звезда сети шокировала подписчиков, сообщив, что они не планируют жениться.

В своем Telegram-канале новоиспеченная мамочка поделилась подробностями личной жизни. Она не планирует связывать себя узами брака с любимым, от которого родила дочь Розу. По ее словам, она всегда мечтала о свадьбе, но в условиях большой войны не может воплотить это желание.

"Жениться не планируем. Знаю, что для многих это шок", - сообщила блогерша.

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Юлия поделилась, что они у них с Константином гражданский брак, и она не брала его фамилию, а вот у маленькой Розы фамилия папы. Инфлюенсерка добавила, что хотела бы устроить пышную и громкую свадьбу, но сейчас это невозможно организовать в Украине. Поэтому пока что она не видит смысл в этом и не знает, захочет ли в будущем выходить замуж.

"Но война. Мне кажется, она не закончится никогда. Уже 11 лет. А в войну я не хочу такую свадьбу, я хочу целую ночь, хочу с палатками. Хотела. В Украине. Короче, а в 30 лет, например, я уже не знаю, захочу ли такое", - ответила Верба.

Также блогерша добавила, что официальный брак не несет для нее значения. Она убеждена, что штамп в паспорте не меняет отношение к любимому человеку, а их пара, мол, счастлива и без этих формальностей.

"Я не хочу менять документы никакие. Хотя когда-то была уверена, что возьму фамилию мужа и буду как бы "за ним". Видите, все меняется. Через 5 лет, может, опять по-другому буду думать. Просто, по моему мнению, официальный момент не играет никакой роли. Люди либо счастливы вместе, либо нет. Либо любят друг друга, либо нет. И, к сожалению, росписи, браки и тому подобное на это не могут повлиять", - заявила девушка.

Отметим, что Константин и Юлия объявили о помолвке в ноябре прошлого года. В июне 2024 года звезда сети призналась, что беременна первенцем, а уже в сентябре родилась Роза.

Напомним, ранее Юлия Верба покрестила дочь и растрогала фото с таинства. Она показала, кого выбрала крестными для своей дочери.

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