Популярная украинская блогерша Юлия Верба впервые стала мамой. 21-летняя девушка поделилась этой радостной новостью в своем Instagram.
Юлия отметила, что родила сегодня, 18 сентября. Также она написала рост и вес дочери.
"18.09.2024. 13:20. 54 см. 3660 кг. Наш цветочек", - подписала Верба и показала первые трогательные фотографии малышки.
К слову, как блогерша назвала дочь - пока неизвестно.
Реакция подписчиков
Подписчики начали активно поздравлять новоиспеченную маму и желать здоровья ребенку.
- "На свет появился еще один бриллиантик, очень-джуе ценный! Поздравляю"
- "Поздравляю с новым статусом в жизни. Быстрого восстановления и побольше спокойных ночей"
- "Юлечка, поздравляю! Пусть Бог подарит счастливую судьбу"
- "Солнышко засияло еще больше! Поздравляю вас с рождением доченьки".
К слову, в прошлом году Юлия призналась, что состоит в отношениях с избранником по имени Константин. Позже оказалось, что мужчина ранее сидел в СИЗО.
В октябре 2023 года он сделал предложение блогерше, однако пара до сих пор официально не оформила брак. Кстати, у жениха Вербы уже есть ребенок от предыдущих отношений.
Напомним, недавно певица Джамала показала младшего сына и назвала трудности, с которыми столкнулась с его появлением.