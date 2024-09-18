Девушка показала первые кадры дочери.

Популярная украинская блогерша Юлия Верба впервые стала мамой. 21-летняя девушка поделилась этой радостной новостью в своем Instagram.

Юлия отметила, что родила сегодня, 18 сентября. Также она написала рост и вес дочери.

"18.09.2024. 13:20. 54 см. 3660 кг. Наш цветочек", - подписала Верба и показала первые трогательные фотографии малышки.

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К слову, как блогерша назвала дочь - пока неизвестно.

Реакция подписчиков

Подписчики начали активно поздравлять новоиспеченную маму и желать здоровья ребенку.

"На свет появился еще один бриллиантик, очень-джуе ценный! Поздравляю"

"Поздравляю с новым статусом в жизни. Быстрого восстановления и побольше спокойных ночей"

"Юлечка, поздравляю! Пусть Бог подарит счастливую судьбу"

"Солнышко засияло еще больше! Поздравляю вас с рождением доченьки".

К слову, в прошлом году Юлия призналась, что состоит в отношениях с избранником по имени Константин. Позже оказалось, что мужчина ранее сидел в СИЗО.

В октябре 2023 года он сделал предложение блогерше, однако пара до сих пор официально не оформила брак. Кстати, у жениха Вербы уже есть ребенок от предыдущих отношений.

Напомним, недавно певица Джамала показала младшего сына и назвала трудности, с которыми столкнулась с его появлением.

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