Певица отметила, что война повлияла не только на ее внешность, но и на другие вещи.

Украинская певица Вера Брежнева обнародовала в своем Instagram фотографию, которую сделала на 105 день войны в Украине.

Знаменитость отметила, что у нее появились морщины и седина, которую она больше не хочет прятать за фильтрами.

"За 105 дней отвыкла от себя. Война изменила отношение ко всему. Отражение в зеркале не волновало. Но вдруг вчера на фото, сделанном сестрой, увидела себя со стороны… Мы уже никогда не будем такими, как раньше, и я уже понимаю, что становлюсь другой, новой. Теперь у этих глаз, морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами. Желания больше понравиться, но есть желание жить", - подписала фото Брежнева.

Напомним, 24 февраля Вера Брежнева осудила войну в Украине. Сейчас она находится в Польше, где занимается волонтерством и помогает украинским беженцам.

Кроме того, недавно стало известно, что певица разорвала все контракты с российскими лейблами. Также в СМИ распространялась информация о том, что Брежнева разводится с Константином Меладзе из-за разных политических взглядов. Последний до сих пор молчит о войне.

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