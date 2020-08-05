Звезды посетили вечеринку в честь окончания съемок "Великі Вуйки 2"

Лилия Ребрик также посетила вечеринку.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик посетила вечеринку в честь окончания съемок сериала "Великі Вуйки 2". Читайте такжеЛилия Ребрик рассказала, что нужно для идеальных отношений На вечеринке также присутствовал шоумен Юрий Горбунов и сценарист Николай Куцик. Мужчины вместе с Лилей сделали совместную фотографию, где все они искренне радуются окончанию трудоемкой работы. Как сообщал УНИАН, Лилия Ребрик поразила самым модным "луком" этого лета. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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