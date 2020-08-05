цей матеріал доступний українською

Звезды посетили вечеринку в честь окончания съемок "Великі Вуйки 2"

14:59, 05 августа 2020
Звезды
206 0
Ребрик посетила вечеринку / instagram.com/gorbunovyuriy

Читайте такжеЛилия Ребрик рассказала, что нужно для идеальных отношений

На вечеринке также присутствовал шоумен Юрий Горбунов и сценарист Николай Куцик. Мужчины вместе с Лилей сделали совместную фотографию, где все они искренне радуются окончанию трудоемкой работы.

Как сообщал УНИАН, Лилия Ребрик поразила самым модным "луком" этого лета.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter