Известная ведущая Лилия Ребрик поразила самым модным "луком" этого лета

Ребрик предстала в лавандовом комбинезоне.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует на улице.

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Лиля предстала в кадре в комбинезоне-кюлоте лавандового цвета. Верх платья был с глубоким декольте и рюшами, а украшением послужил пояс на солнечном сплетении. А дополнили модный образ кожаные лодочки такого же самого трендового оттенка этого лета.

Также Ребрик отметила, что сегодня день сюрпризов. По ее словам, она очень любит их делать и получать. Но ее супруг, хореограф Андрей Дикий вынужден согласовывать с Лилей все сюрпризы из-за ее плотного графика.

Как сообщал УНИАН, ранее Ребрик показала "мокрое" фото с мужем.

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