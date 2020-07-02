Известная ведущая Лилия Ребрик поразила самым модным "луком" этого лета
13:58, 02 июля 2020Звезды
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Ребрик предстала в лавандовом комбинезоне.
Ребрик показала фото / фото instagram.com/liliia.rebrik
Украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует на улице.
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Лиля предстала в кадре в комбинезоне-кюлоте лавандового цвета. Верх платья был с глубоким декольте и рюшами, а украшением послужил пояс на солнечном сплетении. А дополнили модный образ кожаные лодочки такого же самого трендового оттенка этого лета.
Также Ребрик отметила, что сегодня день сюрпризов. По ее словам, она очень любит их делать и получать. Но ее супруг, хореограф Андрей Дикий вынужден согласовывать с Лилей все сюрпризы из-за ее плотного графика.
Модный "лук" / фото instagram.com/liliia.rebrik
Как сообщал УНИАН, ранее Ребрик показала "мокрое" фото с мужем.
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