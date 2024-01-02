Он опубликовал гневный пост.

Украинский телеведущий родом из России Алексей Суханов отреагировал на ночную массированную ракетную атаку 2 января. На своей странице в Instagram он опубликовал гневный пост.

Он опубликовал картинку оленя с рогами и вспомнил анекдот про Россию и "пятую точку".

"Вспоминается анекдот: "Как из букв "Ж", "О", "П", "А" составить слово "Россия"?" И только та, так называемая, Россия смогла анекдот воплотить в реальность, сделав свое название синонимом того же слова", - написал Суханов.

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Как отреагировали пользователи сети

"Лучше не придумаешь"

"Вы лучший в своих высказываниях"

"И рога классные, и стишок - все про Россию"

"Единственное, что вызывает сейчас улыбку - ваши высказывания о россиянах"

Атака на Украину 2 января - что известно

Утром, 2 января, российские оккупанты атаковали территорию Украины "кинжалами" и другими ракетами. Произошло падение обломков и возгорание зданий в нескольких районах Киева. Особенно тяжелые последствия в Соломенском районе, где произошло возгорание многоэтажки.

Во время сегодняшней ракетной атаки противовоздушная оборона столицы сбила более 6 десятков ракет Х-101 / Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".

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