Украинский телеведущий родом из России Алексей Суханов отреагировал на ночную массированную ракетную атаку 2 января. На своей странице в Instagram он опубликовал гневный пост.
Он опубликовал картинку оленя с рогами и вспомнил анекдот про Россию и "пятую точку".
"Вспоминается анекдот: "Как из букв "Ж", "О", "П", "А" составить слово "Россия"?" И только та, так называемая, Россия смогла анекдот воплотить в реальность, сделав свое название синонимом того же слова", - написал Суханов.
Как отреагировали пользователи сети
- "Лучше не придумаешь"
- "Вы лучший в своих высказываниях"
- "И рога классные, и стишок - все про Россию"
- "Единственное, что вызывает сейчас улыбку - ваши высказывания о россиянах"
Атака на Украину 2 января - что известно
Утром, 2 января, российские оккупанты атаковали территорию Украины "кинжалами" и другими ракетами. Произошло падение обломков и возгорание зданий в нескольких районах Киева. Особенно тяжелые последствия в Соломенском районе, где произошло возгорание многоэтажки.
Во время сегодняшней ракетной атаки противовоздушная оборона столицы сбила более 6 десятков ракет Х-101 / Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".