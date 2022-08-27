Григорий Решетник признался, что его очень волнует вопрос работы, поскольку ему нужно содержать детей.

Украинский телеведущий Григорий Решетник, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину переехал в Ивано-Франковск, но категорически отказался покидать страну, ответил на вопрос о корпоративах и праздниках. Так, в интервью со Славой Деминым Гриша признался, что сейчас работы в его сфере очень мало.

"Вопрос, который меня, как многодетного отца очень заботит. Потому что до полномасштабного вторжения я был довольно востребованным ведущим, часто вел разные мероприятия. Сейчас, как говорят, ноль целых, ноль десятых. И только-только пошли запросы. Я радуюсь за коллег, которые ведут небольшие свадьбы, разные корпоративы", - поделился Григорий Решетник.

Также ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" отметил, что сейчас празднования уместны, если они в рамках разумного.

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"Я говорю о том, что нужно жить, нужно работать, нужно помогать ВСУ, зарабатывать деньги. Но ивент-рынок просто умер, как и рекламные рынки", - констатировал шоумен.

"Жизнь не останавливается, если все делать в правильном контексте. Если не для людей, а для любви делать. Естественно, не так чтобы о тебе все паблики писали", - добавил Григорий.

Напомним, ранее Григорий Решетник поделился планами об усыновлении ребенка.

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