Сейчас многие звездные пары задумываются о том, чтобы взять в семью ребенка, который из-за полномасштабной войны остался сиротой.

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник дал интервью Славе Демину. Слава спросил, задумывался ли Гриша со своей супругой о том, чтобы усыновить ребенка, осиротевшего из-за войны.

"Я считаю, что сейчас каждая украинская семья должна задумываться об этом, но я бы не хотел спекулировать. Нужно не говорить, а усыновлять. Сейчас по закону это невозможно, но сразу после окончания… Я изучал эту тему, мы (с женой, - ред) обсуждали эту тему", - признался телеведущий.

Однако Решетник делает акцент на том, что это очень серьезное решение, требующие колоссальной ответственности и понимания того, что у ребенка, который потерял своих родителей, могут быть психологические травмы.

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"Я всех призываю проработать эту тему, задуматься, но это очень ответственно. Нужно уравновесить свои эмоции и мысли после войны, оценить свои возможности и тогда принять решение. Это сложно, ответственно, но мы, взрослые, не должны этого бояться. Мы должны к этому готовиться", - резюмировал телеведущий.

Напомним, Горбунов намекнул, что они с Осадчей могут усыновить ребенка, осиротевшего из-за войны.

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