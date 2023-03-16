Однако это не помешало ей появиться в кадре.

Украинская телеведущая Надежда Матвеева попала в неприятный инцидент во время съемок одной из программ. Она показалась с рассеченным лбом.

Команда проекта сразу же принялась спасать ситуацию. Кто-то пытался остановить кровь, а визажисты сделали все возможное, чтобы травма не была так заметная в эфире.

Даже несмотря на это, Матвеева собралась с силами и появилась в кадре с улыбкой на лице.

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"Один день моей жизни", - написала ведущая на своей странице в Instagram.

Поклонники поддержали Матвееву и сказали, что она красивая даже с рассеченным лбом. А также они пожелали ей, чтобы рана поскорее зажила.

Чем известна Надежда Матвеева

Первой серьезной работой Матвеевой на телевидении была программа "Все буде добре" и "Все буде смачно", которые она вела с 2012 по 2018 год. С 2020 года она стала ведущей программы "Невероятная правда о звездах".

Также она участвовала в шоу "Танцы со звездами", но одержать победу ей не удалось.

Напомним, ранее Матвеева поделилась планами о свадьбе с младшим на 20 лет мужчиной.

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