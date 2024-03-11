Он отметил, что несмотря на бронь, сразу решил идти защищать Украину.

Новый избранник ведущей Соломии Витвицкой - военный Алексей Ситайло - рассказал, почему решил пойти добровольцем на войну.

Мужчина, который до полномастабного вторжения работал председателем суда в Сумской области, отмечает, что не колебался перед тем, как пойти в ВСУ.

"Здесь было понятно, что рано или поздно придут. Было принято решение, что нужно идти, нужно защищать и делать те вещи, которые надо делать на войне. Хотя у меня есть бронь, но я не из тех людей, которые сменят флажок у себя на столе", - сказал Алексей в интервью для ТСН.

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Известно, что любимый Соломии полгода воевал на Бахмутском направлении, участвовал в зачистке деоккупированной Киевщины, а также дважды имел контузию. Но отмечает, что ему некоторые страшные моменты войны удается легче пережить из-за судейского прошлого.

"Были у меня дела, когда мать убила своего новорожденного малыша. Это тяжело психологически, но со временем ты становишься к этому готовым. Поэтому эти зверства в Ирпене и Буче, которые мы видели... Мне проще было это воспринимать. Да, оно не укладывается в рамки каких-то человеческих ценностей, но мои собратья, которые видели те или иные картинки - не могли справиться с этим", - добавил он.

Сейчас мужчина получил звание лейтенанта и редко видится со своей возлюбленной Соломией Витвицкой, с которой познакомился уже во время войны.

Напомним, ранее Соломия Витвицкая впервые высказалась о романе с военным Алексеем Ситайло и рассказала, что они пытаются строить отношения на расстоянии.

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