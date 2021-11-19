По словам знаменитости, у каждого из ведущих тревел-шоу разные гонорары.

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Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая снимается в тревел-шоу "Орел и Решка", намекнула на размер своего гонорара в проекте.

Как рассказала звезда в интервью славе Демину на YouTube-канале "Люкс ФМ", в шоу у каждого из ведущих разные гонорары. Все, по ее словам, зависит от условий контракта.

Читайте такжеЮлия Санина станет новой ведущей "Орла и Решки"Ведущий уточнил у Андраде, сколько же именно она получает, хотя бы примерно - например, от 1 тыс. до 2 тыс. долларов.

"Может, даже и больше, посмотрим... Я скрываю. Все, что касается бюджета, как и личная жизнь, я не люблю разглашать. Это все - таки это ваши личные договоренности", — сказала Мишель.

По словам артистки, свой гонорар она тратит не весь, а откладывает деньги на приобретение авто. Андраде добавила, что она ходит на водительские курсы, мечтает она приобрести большую черную машину.

Как сообщалось, украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде и экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) стали новыми ведущими тревел-шоу "Орел и Решка".

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Автор: Ольга Робейко