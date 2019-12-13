Ризатдинова, Никитюк и Мишель Андраде: известные украинки снялись для эротического календаря (фото)

В 2020 году героинями календаря стали самые красивые и сексуальные девушки Украины.

Мужской журнал XXL выпустил свой шестой эротический календарь под названием Drive Time. В 2020 году героинями стали самые красивые и сексуальные девушки Украины.

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"Люксовые авто и красивые девушки всегда заводили джентльменов. А их сочетание – поистине горячая смесь, способная согреть мужское сердце в самый лютый мороз", - говорится на сайте издания.

На пикантных снимках можно увидеть украинскую гимнастку и финалистку "Танців з зірками-2019" Анну Ризатдинову, солистку "НеАнгелов" Славу Каминскую, экс-участницу группы "ВИА Гра" Мишу Романову, певицу Мишель Андраде, телеведущую Лесю Никитюк и других известных украинок.

Девушки позировали в сексуальном кружевном белье и откровенных платьях на фоне люксовых автомобилей.