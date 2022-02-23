Иванна Онуфрийчук отмечает первую годовщину свадьбы с супругом Алмазом.

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук 22 февраля отмечала годовщину свадьбы со своим супругом Алмазом. Год назад они связали себя узами брака.

"В безумные и трудные времена спасает только любовь. Сегодня у нас с любимым годовщина свадьбы. Спасибо моему мужу за наш первый год вместе. Прошлой зимой мы танцевали на берегу океана и праздновали рождение нашей семьи в кругу близких друзей и родных. Сегодня будем делать то же самое. Для нас обоих важно сохранять традиции и уметь сочинять романтику на все невзгоды", - сказала Иванна.

Также она добавила, что первый год семейной жизни для них выдался очень ярким. Они много путешествовали, часто улыбались, заботились друг о друге и делали сюрпризы.

"Были и моменты "притирки" – когда приходилось "отпускать" меня на "Танцы со звездами". Были и спорные, и смешные моменты, когда мы планировали наши обыденные дела и придумывали, как устроить друг другу романтический уикенд. Однако мы постоянно учимся мудрости друг у друга, чтобы слышать, уважать, принимать и становиться еще более счастливыми. Сегодня я в очередной раз проснулась с мыслью: как я счастлива, что жизнь подарила мне такого мужчину. С ним я в безопасности, с ним я спокойна. Хочу, чтобы у нас так было всегда или еще лучше", - добавила Онуфрийчук.

Напомним, ранее Иванна Онуфрийчук показала нежные поцелуи с мужем-миллионером.

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