Поклонники засыпали пару комплиментами.

Ведущая шоу "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук поделилась с поклонниками чувственным видео, на котором целовалась со своим супругом, бизнесменом Алмазом.

В кадре влюбленные сидят за столом, нежно обнимаются и целуются. Видно, что пара счастлива вместе и не хочет скрывать своих чувств.

"Только в твоих объятиях я таю как снег", - подписала видео Онуфрийчук.

Фолловеры отметили, что молодожены выглядят очень красиво, а само видео пропитано любовью и нежностью.

"Будьте счастливы, цените друг друга и наслаждайтесь жизнью", "Пойду спящего любимого обниму и поцелую", "Любимая моя парочка", "Пусть ваша любовь будет вечной", "Как приятно смотреть на такие гармоничные отношения", "Самое прекрасное создание на Земле - это по-настоящему счастливая женщина. Приятно на вас смотреть", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее телеведущая Иванна Онуфрийчук показала романтическое фото из бассейна с мужем-миллионером.

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