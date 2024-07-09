Телезвезда рассказала о серьезном разговоре с любимым насчет свадьбы.

Ведущая "1+1 Украина" Валентина Хамайко поделилась, как полномасштабное вторжение повлияло на ее решение выйти замуж за любимого после 18 лет отношений. Как известно, знаменитость заключила брак с бизнесменом, а сейчас военным Андреем Онистратом.

Влюбленные обручились 4 июля 2024 года и, по словам Валентины, причиной бракосочетания стала командировка мужа на востоке Украины. Телезвезда понимает, что существует угроза для жизни Андрея и в случае чего она даже не была бы ему родственницей. Поэтому, чтобы принимать решение относительно любимого, она настояла на браке.

"Случается снова история о командировке и снова о его мобилизации. Он снова едет на восток, он снова будет рядом с границей России, это снова бригада. Я снова понимаю, что это будет, и снова осознаю эти риски. Если вдруг с Андреем что-то случается - ранение, больница, реанимация - даже в самые страшные моменты, я не родственница ему. В данном случае родственники - это мама, папа", - поделилась знаменитость в "Сніданку з 1+1".

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Свадьба у пары была скромной. Среди приглашенных были их родители и дети. Невеста выбрала для себя лаконичное белое платье, которое планирует носить и в повседневной жизни.

"Я занимаюсь брендом одежды. Это платье было разработано нами еще прошлым летом. Это такое событие, я подумала, что это именно это платье, поэтому купила его в шоуруме и поехала на роспись. Я точно знаю, что платье сохранится, я с удовольствием буду ходить в нем несколько лет, а потом, возможно, положу для истории", - указала Хамайко.

Онистрат на свадьбу подготовил сюрприз для любимой. Мужчина подарил Валентине букет невесты. Ведущая признается, что не ожидала получить такой презент и была очень счастлива.

"Я о букете откровенно не думала. Когда я увидела Андрея с цветами, это было очень классно, приятно. Букет был очень красивым, это была необычная комбинация. Он никогда не дарил мне лаванды", - поделилась звезда.

В дополнение, Хамайко рассказала, что церемония росписи была очень трогательной. Влюбленные не могли сдержать слез, стоя под венцом.

"Мы с Андреем даже не думали, что глядя друг другу в глаза и отвечая на вопросы, у нас глаза были полны слез", - добавила ведущая.

Напомним, ранее муж Валентины Хамайко ответил, почему они заключили брак после 18 лет отношений.

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