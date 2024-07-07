Официально выйти замуж за любимого захотела ведущая.

Муж известной украинской ведущей Валентины Хамайко - бизнесмен и военный Андрей Онистрат - рассказал, почему решил жениться после 18 лет отношений. Стало известно, что инициатором заключения брака стала телезвезда.

В своем Facebook защитник решил прояснить ситуацию. По словам Андрея, свадьба была спонтанной как для него, так и для Валентины. Однако стоит указать, что инициатором росписи стала именно ведущая. Дело в том, что знаменитость переживает за любимого, который находится на фронте, и в любой момент может погибнуть. Поэтому, чтобы Хамайко могла принимать любые решения в отношении Андрея, важно было заключить брак.

Онистрат после 18 лет жизни с ведущей не колебался ни минуты и подал заявку в ЗАГС. Как известно, 4 июля звездная пара обручилась и устроила скромное празднование в кругу родных. Бизнесмен говорит, что праздник был очень душевным и трогательным.

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"Почему после восемнадцати лет вместе, четырех детей только сейчас? Ответ прост. Первого июля я забрал командировку и вытащил из приказа. Сказал дома. Валя взяла меня за руку, отвела к двум гинкго, которые посадила на мой день рождения в прошлом году и сказала: "Я все понимаю, что ты думаешь, что все опасно, но если вдруг что, мне же даже труп не отдадут...". Это меня убедило. 3 июля я подал заявление в 17.05. 4 июля мы расписались. Все получилось трогательно. Я даже едва не расплакался...", - написал Андрей.

Напомним, ранее Валентина Хамайко высказалась о Потапе и Каменских. Она не считает их патриотами и не хочет видеть в Украине.

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