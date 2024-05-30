Иванна Онуфрийчук наслаждается новым статусом.

Известная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая родила первенца, поделилась первыми впечатлениями после родов. Телезвезда показала трогательные фотографии со своим мужем - казахским бизнесменом Алмазом.

Как известно, у пары родился сын. Знаменитость пока не спешит раскрывать имени малыша. Однако звездная мамочка уже успела рассказать о первом опыте материнства и поделилась эмоциями после родов.

По ее словам, она наслаждается новым статусом и пытается запомнить каждую секунду, проведенную с младенцем.

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"Момент после родов - это какая-то магия! Это как путешествие в удивительный мир, где я, любимый и наш ребенок стали главными героями самого большого чуда в жизни. Эмоционально я почувствовала невероятную силу и единство, где нас только трое и больше никого вокруг. Этот момент невозможно описать словами, но он навсегда остался в сердце", - указала Онуфрийчук в комментарии для издания JetSetter.

Иванна также показала кадры с больницы, на которых она с Алмазом и маленьким сыночком. В важный момент любимый телеведущей был рядом, ведь он согласился на партнерские роды.

Ранее телезвезда рассказывала, что муж сам изъявил желание присутствовать. Он ни на мгновение не оставил жену и стал свидетелем того, как его ребенок появился на свет.

Напомним, ранее Иванна Онуфрийчук раскрыла, какой вес набрала за время беременности.

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