По словам Тихой, все проблемы Никитюк родом из детства.

Ведьма Мария Тихая сделала расклад на популярную телеведущую Лесю Никитюк и рассказала, что карты Таро говорят о личной жизни знаменитости.

Как рассказала Тихая на своем YouTube-канале, У Никитюк сейчас нет официальных отношений. Могут быть какие-то одноразовые связи, но постоянным партнером Леся пока не обзавелась.

"У Леси Никитюк никого нет. Карты показывают, что у нее есть детские проблемы - или какая-то родовая проработка, или что-то связано с мамой. Такое бывает, когда девочка растет без отца", - говорит Тихая.

Она добавила, что у Никитюк есть желание выйти замуж, однако в 2024 году это вряд ли произойдет.

Личная жизнь Леся Никитюк

Известно, что телеведущая не замужем. В 2017 году Леся сообщила публике, что выходит замуж за своего соседа. Однако через два года стало известно, что свадьбы не будет.

После этой истории Никитюк только шутит по поводу своей личной жизни. Однако никакой конкретики она не озвучивает.

К слову, поклонники Леси неоднократно предлагали ей принять участие в шоу "Холостячка", чтобы найти свою любовь.

Напомним, ранее Леся Никитюк на съемках шоу неожиданно встретила "бывшего".

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