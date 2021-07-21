Известная певица София Ротару отправилась со своим сыном Русланом в отпуск. Еще будучи в аэропорту "Борисполь" Руслан сделал фотографию со своей звездной мамой и опубликовал ее в Instagram.
В кадре Ротару предстала в черной майке и солнцезащитных очках, а Руслан Евдокименко - в рубашке и бейсболке.
"Всем отличного настроения и удачи", - написал Руслан.
"Вечно молодая наша София Михайловна", "София Михайловна, как всегда, бесподобна", "Прекрасные", "Какие красивые", "Супер", "Потрясающе хорошо выглядит София Михайловна", - пишут пользователи сети в комментариях под опубликованным фото.
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