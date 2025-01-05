Танцовщица рассказала, как они с избранником пытались уберечь отношения.

Известная украинская танцовщица, звезда шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева рассказала об отношениях с мужем Иваном Хомячуком, с которым проживает в браке уже 10 лет. Хореограф призналась, что они переживали кризисы в отношениях.

В своем Instagram Илона решила ответить на вопросы подписчиков, которые поинтересовались у нее, были ли в ее семейной жизни сложные периоды. Знаменитость не стала скрывать и призналась, что кризисам было место в их с любимым браке.

Иногда, как отметила звезда, были даже моменты, что ей хотелось все бросить и просто завершить этот период. Несмотря на это, пара смогла найти общий язык. Они вместе боролись за свой брак.

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Гвоздева убеждена, что над отношениями и поиском компромиссов должны работать двое, поэтому супруги делали все возможное каждый со своей стороны. Сейчас их отношения наладились, а сложный период, отметила Илона, сделал их еще сильнее.

"Конечно, как и в большинстве семей (были кризисы - УНИАН). Главное, что они делали нас сильнее, все потому, что чувства и обязанности держат. Семья - это ответственная работа. Иногда хотелось все бросить, но надо наоборот - сделать все возможное, чтобы уберечь брак. Потому что разрушать - не строить", - отметила хореограф.

К слову, Гвоздева и Хомячук находятся в отношениях уже 15 лет. В августе 2014 года пара поженилась. Иван и Илона воспитывают двоих детей: дочь Рию и сына Доминика.

Напомним, ранее Илона Гвоздева сообщила о горе в семье. Танцовщица поделилась, что умер дедушка ее мужа.

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