Еще в сентябре он получил тяжелые ранения на фронте и не смог вернуться к жизни.

Актер и военный Вооруженных сил Украины Василий Кухарский умер 7 декабря в одной из больниц Киева.

Печальную новость сообщил Театр на Подоле в Facebook. Там отметили, что дату прощания сообщат позже. "Не стало Василия Кухарского. Он так и не смог вернуться к жизни. Дату прощания сообщим позже", - говорится в сообщении.

Супруга актера Наталья Гордей-Кухарская подтвердила его смерть. "Ушел на Небеса мой прекрасный муж, настоящий воин, мужественный казак, талантливый актер, такой папа, о котором можно просто мечтать - Василий Кухарский. Дорогой и родной, миленький котетко - лети высоко. И будь рядом всегда", - написала она.

Видео дня

Актер вступил в ряды ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В сентябре кинорежиссер Олесь Санин сообщал, что Кухарский получил тяжелое ранение на фронте. Ему собирали средства на сложное лечение и реабилитацию.

Кто такой Василий Кухарский

Кухарский актер театра и кино, актер Киевского академического драматического театра на Подоле (2008-2023). 2 декабря ему исполнилось 42 года.

Кухарский сыграл главную роль в фильме 2022 года "Максим Оса: золото песиголовца" по мотивам украинского комикса о казаке Максиме Осе.

Вас также могут заинтересовать новости: