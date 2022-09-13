Обе дочери Оли Поляковой будут учиться за границей.

Украинская певица Оля Полякова рассказала, что решила отправить свою младшую дочь Алису на учебу в Лондон. Однако девочка умоляла не отправлять ее за границу.

По словам певицы, она решила отправить 10-летнюю Алису на учебу в Лондон из-за того, что у нее постоянные выступления по всему миру. Только так она сможет больше работать и помогать Украине.

"Это школа boarding, обучение вместе с проживанием. Это было очень трудное решение, поскольку Алиса, можно сказать, моя, мамина доця. И она даже еще спит со мной вместе. Дочка сказала: "Мамочка, не отдавай меня туда учиться". Однако я села с ней, поговорила, рассказала, что мне надо работать. Что я так смогу заработать деньги, помочь стране", - сказала Полякова в программе ЖВЛ.

Она добавила, что в Англии будет учиться и ее старшая дочь Маша, которая только что закончила школу. Девочка решила поступать в один из самых престижных музыкальных вузов Великобритании – BMus в Лондоне.

Напомним, ранее Полякова прокомментировала отказ дочери учиться в Англии.

Вас также могут заинтересовать новости: