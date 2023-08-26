Хореограф отметила, что не удивилась, когда узнала, что ее бывший избранник ушел на фронт.

Хореограф Елена Шоптенко рассказала о своем бывшем муже - известном танцоре Дмитрии Дикусаре, который сейчас служит в ВСУ. Она призналась, что считает экс-избранника прекрасным человеком.

"Я не была удивлена. Я знаю Диму, он всегда был за справедливость. У него очень острое чувство справедливости и он прекрасный человек. У него действительно очень высокие ценности", - рассказала Шоптенко в интервью Алине Доротюк.

По словам танцовщицы, она общалась с Дикусаром. Однако она не знает, где он находится, ведь такие вещи спрашивать у военных крайне опасно. Впрочем, сейчас Шоптенко узнает о бывшем через общего знакомого, ведь боится сказать во время разговора что-то не то.

"Мы связывались нечасто. Конечно, он не может говорить, где он. То есть не может быть какого-то такого диалога. У нас есть общий знакомый, мой коллега, с которым он больше друг, с ним он больше общается. Я от него узнаю какие-то новости... Ну мне так как-то, я не знаю... Мне кажется, я всегда боюсь что-то не то спросить... Но я действительно просто испытывала очень большое уважение к Диме. И всегда чувствовала, у нас на самом деле очень хорошие отношения", - пояснила хореограф.

Шоптенко признала, что не может поверить в то, как сложилась жизнь Дикусара и других украинцев. Осенью 2021 года она работала с ним на совместном проекте, а уже зимой хореограф ушел на фронт.

"Я даже не могу поверить, буквально недавно, в прошлом году, еще в ноябре работали на одном проекте. А уже с февраля все изменилось, и такая очень резкая перемена. Страшно немного, конечно... Но я как-то верю, я знаю, что все будет хорошо", - отметила Шоптенко.

Дмитрий Дикусар - последние новости

В начале полномасштабной войны РФ против Украины Дикусар ушел на фронт. Он редко о себе рассказывает и не общается с журналистами. Впрочем, недавно стало известно, что Дикусар попал в больницу, об этом рассказал его друг и коллега Женя Кот.

Впоследствии хореограф все же вышел на связь. Он показал новое фото и отметил, что продолжает защищать Украину.

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