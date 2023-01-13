Татьяна Кравченко, которая молчит о войне и продолжает работать в России, недавно загадочно пропала прямо перед одним из своих выступлений. В спектакле ее заменили другой актрисой.

Актриса Татьяна Кравченко, которая молчит о войне в Украине и продолжает строить свою карьеру в РФ, прервала молчание после загадочного исчезновения.

Как пишут росСМИ, она якобы обиделась на российского актера Станислава Садальского. Также ей стало неприятно то, что ее в негативном ключе обсуждали в прессе.

"В последние дни сотни, я не оговорилась, сотни сетевых интернет-изданий вылили ушат помоев. Сначала процитировали новогодний текст артиста Садальского о том, что актрису нашего театра Александру Захарову уволили, и другой оскорбительный бред, касаемый руководителя "Ленкома" Марка Захарова, которого я знаю и уважаю больше сорока лет. После чего я действительно приняла решение не выходить с артистом Садальским на сцену в антрепризном спектакле, о чем немедленно сообщила администратору", - сказала Кравченко.

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Также она ответила на слухи касательно алкогольной зависимости. Об алкоголизме Татьяны ранее говорил Садальский.

"Дальнейшие поступки Садальского подтвердили правильность моего решения. Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно. За все время моей долгой актерской карьеры в театре и в кино я не сорвала ни одной репетиции, ни одного спектакля, ни одной съемки. В "Ленкоме" это вообще было невозможно, артисты за подобные проступки увольнялись Марком Анатольевичем Захаровым немедленно. И сегодня, уверяю вас, в театре железная дисциплина. Я не хочу даже комментировать и давать характеристику самому Садальскому и опускаться до его уровня", - резюмировала звезда сериала "Сваты".

Что Татьяна Кравченко говорит о войне в Украине

Уроженка Донецка с начала полномасштабной войны молчит о зверствах российских оккупантов.

Судя по тому, что она продолжает активно гастролировать со спектаклями по территории России, она поддерживает эти зверства.

В ее Instagram-блоге указано, что Кравченко - "Народная артистка России".

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