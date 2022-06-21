После 24 февраля исполнительница роли Валентины Будько никак не высказывалась о полномасштабном вторжении РФ.

Российский актер и один из режиссеров сериала "Сваты" Эдуард Радзюкевич в комментарии росСМИ рассказал, что ему известна позиция Татьяны Кравченко касательно войны в Украине. По его словам, родившаяся в Донецке актриса не может спокойно наблюдать за тем, как "ее родная страна превращается в фашиствующее государство".

Также он прокомментировал позицию другой актрисы сериала "Сваты" - Анны Кошмал. Она, к слову, поддержала Украину и призвала россиян выступать против войны.

"Сейчас они что угодно сделают, чтобы засветиться. Это однозначно какая-то дешевая самореклама. Начали забывать о девочке, вот она о себе напоминает", - высказался Радзюкевич.

Отметим, исполнительнице роли Валюхи Татьяне Кравченко с 2015 года запретили посещать территорию Украины. Запрет был наложен из-за того, что она поддержала оккупацию Донбасса и аннексию Крыма.

Напомним, героиня "Сватов" Анна Кошмал вернулась домой и оцепенела.

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