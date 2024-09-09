Ведущая ответила, в каких она отношениях с женщиной.

Известная украинская ведущая Валентина Хамайко впервые рассказала о дочери ее мужа - военного Андрея Онистрата - от первого брака. Телезвезда показала женщину на 9 лет моложе ее и ответила, общаются ли они.

По словам Валентины, сейчас дочери Андрея Вите 33 года. У нее уже есть собственная семья. Когда отношения ведущей и Андрея только начинались, девушка была еще подростком. Они сразу нашли общий язык с Хамайко и сейчас поддерживают связь. Также знаменитость говорит, что ее старшая дочь Соломия и Вита очень близки.

"Да, мы общаемся. Соломия классно общается с Витой. Вита была уже подростком, когда мы с Андреем начали общаться. Она практически не жила с нами, но был период, когда мы более тесно общались, а потом она начала взрослеть и у нее своя семья. Мне важно, чтобы гармоничное общение было у Андрея с детьми. Я могу спросить, все ли хорошо у Виты. И радуюсь, что у Соломии есть классные отношения с ней", - поделилась Хамайко.

Также ведущая призналась, что часто она пыталась наладить общение между мужем и его дочерью. Однако сейчас она этого не делает, а когда между ними возникают недоразумения, то не вмешивается, чтобы не испортить отношения с обеими.

"Когда-то был этап, когда я пыталась их понять или еще что-то, а потом поняла, что я ни в коем случае не должна быть буфером между ними. Их отношения должны формироваться между ними. Я могу быть поддержкой своему мужу, но я точно не могу быть мамой Вити. А если я буду между ними, то я всегда буду виноватой, как для одной стороны, так и для другой", - добавила телезвезда.

Напомним, ранее Валентина Хамайко ответила, почему после 18 лет отношений с мужем не выходила замуж.

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