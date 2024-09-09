Хамайко родила четверых детей от мужа, но заключать официальный брак они не хотели и сделали это только сейчас.

Украинская ведущая, звезда канала "1+1 Украина" Валентина Хамайко, которая в июле вышла замуж, объяснила, почему решилась на этот шаг только сейчас, после 18 лет гражданского брака с военным Андреем Онистратом.

Ранее телезвезда рассказывала, что причиной бракосочетания стала война. Пара решила заключить брак, чтобы Валентина могла принимать важные решения относительно Андрея.

А сейчас ведущая призналась, что они с Онистратом сначала были не до конца уверены друг в друге. Дело в том, что у влюбленных был неудачный опыт романов с бывшими, поэтому и не спешили с женитьбой, а потом она просто откладывалась.

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"Когда мы начинали отношения, у Андрея было двое отношений, которые не удалось реализовать до конца, и у меня был такой опыт. Мы начинали отношения, и у каждого из нас был вопрос: "Удастся ли нам сформировать гармоничную семью, где каждому из нас будет комфортно, и мы будем готовы прожить всю жизнь?". У меня не было уверенности, что будет через 3 года", - поделилась Хамайко.

В начале отношений знаменитость решила дать их с военным отношениям три года, чтобы понять, пройдут ли они проверку на прочность. У супругов родилось четверо детей, каждый из них был сосредоточен на собственной карьере, поэтому времени, как говорит звезда, на официальные моменты не было. Их гражданский брак был настолько гармоничным, что пара не видела смысла что-то менять:

Для меня это был классный период почувствовать человека, понять, прожить несколько моментов и дожить до переломного, критического. Это был мой испытательный срок. Мы прошли 3 года, и все было классно, а потом начались драйвовые моменты, которые требовали внимания каждого из нас, и не хотелось отвлекаться на официальные моменты. Было не до этого.

Напомним, ранее Валентина Хамайко призналась, как война изменила отношения с мужем.

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