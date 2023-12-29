Певец уверен, что россиянам не удастся сломить дух украинцев.

Украинский певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук записал обращение из попавшего под ракетный обстрел Львова. Именно там он пережил атаку рашистов 29 декабря.

Он подчеркнул, что террористам не сломать дух украинцев:

"Сегодня во Львове, как и в других городах, городках и селах Украины снова было громко. Враг продолжает наносить страдания и разрушения Украине. Но, я говорил это в первый день большой войны и уверен в этом сейчас: их ракеты могут нести разрушение в наши дома, но они никогда не сломят наш дух. Украина победит!".

При этом артист выразил соболезнования семьям раненых и погибших во всех городах Украины:

"Вечная память погибшим во Львове, Киеве, Днепре и во всех наших городах. Искренние пожелания скорейшего выздоровления раненым".

Удар РФ 29 декабря

Напомним, российские войска 29 декабря запустили по Украине около 160 воздушных целей. Украинские силы ПВО сбили 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

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