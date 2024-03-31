Поклонники засыпали их комплиментами.

Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поделился с поклонниками яркой фотографией со своей мамой, которую редко показывает в своих социальных сетях.

В кадре Святослав позирует в белой футболке, кожаной курточке и солнцезащитных очках, а его мама выбрала для весеннего образа голубую рубашку. Также она надела очки для зрения с черной оправой.

"Редко выпадает провести целый день с мамой. Уже традиционно провели эту весеннюю субботу в поездке в родной Мукачево. Спасибо маме за воспоминания и весеннее настроение", - подписал снимок артист.

Видео дня

Стоит отметить, что мама Вакарчука выглядит очень молодо. Поклонники певца написали об этом в комментариях:

"Какая красивая женщина"

"Вашей маме и вам здоровья, долголетия и мира"

"Берегите маму"

"Очень рада за вас! Это отличная разрядка для нервной системы. Сочетание приятного с полезным"

"Спасибо, что делитесь такими светлыми родственными фотографиями. Радостей вам и творческого вдохновения"

Напомним, Вакарчук пережил атаку РФ во Львове и записал видео.

Вас также могут заинтересовать новости: