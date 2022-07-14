Дочь Соломия появилась на свет в июне 2022 года.

Украинский артист Святослав Вакарчук, который сейчас ездит с концертами на фронт, выразил радость тому, что у него родилась дочь. При этом он уточнил, что не может видеться с малышкой из-за войны в Украине.

Об этом сообщает ТСН.

"Да как можно видеться? Я счастлив, что вообще смог увидеть, просто выкроить буквально минутку. Надо, прежде всего, помочь ребятам, семья - это крайне важно, но я здесь прежде всего ради своей семьи", - сказал музыкант.

Отметим, 21 июня 2022 года у Святослава Вакарчука родилась дочь. Девочку назвали Соломия. Также артист воспитывает сына Ивана, которого ему подарила гражданская супруга Евгения Яцута. Мальчик появился на свет 19 июня 2021 года.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук рассказал, что попал под артиллерийский обстрел во время выступления на фронте в Донецкой области. При этом он не остановил концерт перед украинскими военными, а продолжил исполнять свои хиты в блиндаже.

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