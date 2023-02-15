Музыкант и волонтер регулярно посещал этот город после начала полномасштабной войны.

Украинский музыкант и волонтер Святослав Вакарчук, который с первого дня полномасштабной войны поддерживает свою страну на фронте, рассказал подробнее о своих визитах в Бахмут. Впервые знаменитость побывал там весной 2022 года. Тогда, как признался Вакарчук, город был относительно мирным.

"Тогда это была относительно мирная территория, если можно так сказать. Мы сидели в работавшей крафтовой пивоварне. Атмосфера в заведении мало чем отличалось от того, как оно было в мирное время в Киеве, Львове или других городах", - сказал лидер группы "Океан Эльзы" в интервью DW.

Летом в городе ситуация была уже более напряженной, но там "сохранялись признаки жизни". Однако сейчас оккупанты стирают его с лица земли, и то, что происходит в Бахмуте, сложно описать словами.

Видео дня

"Когда я там был осенью, то центр был очень сильно поврежден. А когда я был там сейчас, то такого большого контраста я не видел ни разу между поездками. Город фактически разрушен. В нем очень мало жизни, кроме военных, которых на тот момент было очень много", - добавил Вакарчук.

Ситуация в Бахмуте сейчас

Бахмут - город в Донецкой области. С мая 2022 года оккупанты безуспешно пытаются его захватить, однако украинские военные мужественно несут оборону. На данный момент, по информации местной власти, в городе остаются около 8 тысяч гражданских, которые живут в подвалах без света, связи, воды, тепла и газа.

Напомним, Вакарчук трогательно спел "Червону руту" под звуки взрывов в Бахмуте.

Вас также могут заинтересовать новости: