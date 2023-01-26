Лидер группы "Океан Эльзы" не первый раз приезжает в "горячие" точки на линию фронта.

Украинский музыкант и волонтер Святослав Вакарчук отправился в город Бахмут - одну из самых "горячих" точек на всей линии фронта. Ежедневно защитники героически сдерживают наступление оккупантов на этом направлении.

Вакарчук отметил - он посетил город-герой, чтобы показать на его примере непокоренность всего нашего народа.

"Мы сейчас находимся в украинском городе Бахмут. Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина. Герои, которые защищают Бахмут и все другие украинские города и села – не просто герои. Это люди, которые уже вошли в историю. Большая честь быть рядом с ними. Пусть каждый остается живым и невредимым, и возвращается победителем в свои семьи, а победа точно за нами! Слава Украине! Героям Слава!" - сказал Святослав, находясь рядом с главной площадью города.

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Бои за Бахмут

Российские захватчики пытаются оккупировать этот населенный пункт Донецкой области с лета 2022 года, однако украинские воины героически сдерживают наступление.

По данным местной власти, более 80% жилого фонда в Бахмуте повреждено вследствие практически непрерывных обстрелов. В городе остаются около девяти тысяч мирных жителей, которые живут в подвалах и укрытиях без водоснабжения, тепла и электричества.

Напомним, Вакарчук мощно спел на Антоновском мосту в Херсоне.

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