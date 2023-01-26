Украинский музыкант и волонтер Святослав Вакарчук отправился в город Бахмут - одну из самых "горячих" точек на всей линии фронта. Ежедневно защитники героически сдерживают наступление оккупантов на этом направлении.
Вакарчук отметил - он посетил город-герой, чтобы показать на его примере непокоренность всего нашего народа.
"Мы сейчас находимся в украинском городе Бахмут. Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина. Герои, которые защищают Бахмут и все другие украинские города и села – не просто герои. Это люди, которые уже вошли в историю. Большая честь быть рядом с ними. Пусть каждый остается живым и невредимым, и возвращается победителем в свои семьи, а победа точно за нами! Слава Украине! Героям Слава!" - сказал Святослав, находясь рядом с главной площадью города.
Бои за Бахмут
Российские захватчики пытаются оккупировать этот населенный пункт Донецкой области с лета 2022 года, однако украинские воины героически сдерживают наступление.
По данным местной власти, более 80% жилого фонда в Бахмуте повреждено вследствие практически непрерывных обстрелов. В городе остаются около девяти тысяч мирных жителей, которые живут в подвалах и укрытиях без водоснабжения, тепла и электричества.
Напомним, Вакарчук мощно спел на Антоновском мосту в Херсоне.