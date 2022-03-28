Певец и теробороновец посетил еще одну "горячую точку".

Украинский артист Святослав Вакарчук, который с первых дней полномасштабной войны в Украине отправился защищать свою страну в качестве бойца теробороны, сейчас ездит по регионам и поддерживает боевой дух военнослужащих.

Накануне фронтмен "Океана Ельзы" посетил Житомирскую область, где поддержал военных песней "Все буде добре", который спел а капелла.

Для украинских защитников Вакарчук спел прямо у окопов.

Военные оценили трогательное выступление громкими аплодисментами.

Напомним, Вакарчук назвал три главных способа, как остановить "фюрера" Путина. Среди основных способов артист выделил военный, экономический и духовный.

Вас также могут заинтересовать новости: