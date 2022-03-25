Среди основных способов артист выделил военный, экономический и духовный.

Украинский артист Святослав Вакарчук, который недавно вступил в ряды ВСУ, назвал несколько действенных способов, которые помогут Украине победить в войне с Россией.

Об этом он сказал в интервью Rolling Stone.

Победа Украины в войне: первый способ

Вакарчук в очередной раз призвал Европу закрыть небо над Украиной. При этом он отметил, что в целом украинцы и сами могут защитить себя от российских оккупантов, но для этого нам нужны самолеты и противоракетные комплексы. Их нам также могут предоставить европейские страны.

Победа Украины в войне: второй способ

Среди возможных вариантов артист также отметил и санкции против России. На данный момент Европа уже ввела много санкций, но этого недостаточно, чтобы остановить Владимира Путина.

"Мы говорим крупным компаниям, просто прекратите вести бизнес с Россией. Вы просто помогаете им зарабатывать деньги. Вы платите им налоги, а затем они покупают танки и самолеты, которые убивают наших детей", – сказал певец.

Победа Украины в войне: третий способ

Солист группы "Океан Эльзы" отметил важность духовной составляющей. Он призвал знаменитостей создавать музыку о войне в Украине, распространять информацию, а также заниматься волонтерством и собирать деньги для помощи нашей стране.

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