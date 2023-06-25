Звезда узнала пол своего ребенка.

Беременная американская блогерша и модель Кортни Кардашьян, которая вместе с сестрами снимается в реалити-шоу, раскрыла пол своего ребенка. Звезда устроила необычную гендер-вечеринку.

В отличие от многих блогеров, Кардашьян не стала скрывать пол ребенка. Она разместила видео с вечеринки на своей странице в Instagram.

Блогер и ее избранник, музыкант из группы Blink-182 Трэвис Баркер, сидели за барабанами. Он играл и целовал Кардашьян, а когда мелодия закончилась, в небе "взорвалось" облако с конфетти. Когда пара увидела цвет бумаги, то сильно обрадовалась.

Как оказалось, Кардашьян ждет мальчика. Голубое конфетти вызвало бурную реакцию гостей вечеринки. Все начали кричать и поздравлять будущих родителей. Сама блогерша едва сдерживала слезы. Она целовала избранника и выглядела очень счастливой.

Реакция сети

Фанаты поздравили Кардашьян и ее мужа с радостной новостью. Комментаторы пишут:

"Плачу от этого видео, поздравляю!"

"Мне нравится смотреть, как они не обращают внимания на других. Он смотрит только на нее, она - на него"

"Вы заслуживаете этого счастья, наконец-то!"

Кто такая Кортни Кардашьян

Известная блогерша прославилась благодаря шоу "Семейка Кардашьян". Она, как и ее сестры, имеет собственный бизнес, работает моделью и актрисой. В 2006 году Кардашьян вышла замуж за Скотта Дисика, у них есть трое детей. В 2015 году их брак распался. В 2021 году Кардашьян начала встречаться с барабанщиком Трэвисом Баркером. В мае 2022 года они поженились.

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