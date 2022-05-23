Свадебная церемония состоялась в Италии.

Американская светская львица Кортни Кардашьян вышла замуж за музыканта Трэвиса Баркера. Супруги уже обнародовали фото с роскошной церемонии в социальной сети Instagram.

Известно, что Трэвис сделал предложение своей возлюбленной еще в прошлом году, но только сейчас они решились сыграть свадьбу в Италии.

Кортни появилась перед своим женихом в белом мини-платье с глубоким декольте и пышной фатой. А Баркер встречал ее в черном смокинге, под который надел белую рубашку и бабочку.

Кроме того, 43-летняя звезда решила сменить свою знаменитую фамилию Кардашьян на фамилию своего супруга. Теперь она тоже Баркер.

Отметим, под венец Кортни вела мама Крис Дженнер. Среди гостей были ее сестры и даже Меган Фокс со своим бойфрендом.

Напомним, с 2006 по 2015 год Кортни состояла в гражданском браке с бизнесменом Скоттом Дисиком. У Кортни и Скотта есть трое детей. Спустя полгода после рождения третьего ребёнка пара рассталась. С января 2021 года встречалась с барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером. Сейчас они поженились.

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