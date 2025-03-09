Вадим Перельман, который родился в Киеве, сотрудничал со многими актерами из РФ.

Известный американский режиссер украинского происхождения Вадим Перельман в 2022 году стал на сторону украинцев и публично осудил нападение россиян. Знаменитость рассказал, писали ли ему российские актеры, с которыми он сотрудничал ранее, во время войны.

До начала полномасштабного вторжения Перельман снимал картины, в которых участвовали артисты из страны-агрессора, в частности, Евгений Миронов и Владимир Машков. Они сыграли роли в сериале "Пепел" 2013 года.

В интервью для издания OBOZ.UA знаменитость отметил, что после 2022 года оборвал все связи с россиянами. Никто из российских актеров или других деятелей культуры ни разу не пытался связаться с режиссером. Перельман говорит, что большинство из них стали жертвами пропаганды и начали подыгрывать Кремлю, поэтому не ожидал никаких достойных поступков от них.

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"Ну, некоторые из них, как известно, стали ярыми путинистами... Нет, никто мне не писал, все спрятались в свои норки. А потом начали вылезать и машут хвостом Путину. Знаете, когда я там работал, все знали, что я из Киева. И никаких проблем не было, поверьте, ничего такого. Это уже потом пропаганда включилась, и началось. Мое убеждение: никто против киевлян войной не шел, они шли против мифических нацистов и бандеровцев, потому что им это вдолбили в головы с помощью телевизора", - отметил звезда Голливуда.

Сам режиссер в 2022 году в своем Facebook публично осудил путинский режим. Путина и его прихвостней он назвал "циничными упырями", а всех россиян, которые поддержали войну их "рабами".

"Лютая ненависть комом в горле. Моя родная страна с лучшими людьми в мире, которую лживые, циничные упыри и воры сейчас бомбят. А их рабы ворчат тут про ипотеки и как стремно им теперь будет на курортах. Или несут ахинею про восемь лет, подсказанную им суфлерами на госканалах. Стыд!" - писал тогда кинозвезда.

Отметим, что американец родом из Киева. Его отец - главный инженер Каневской электростанции Валерий Перельман. После гибели папы в аварии Вадим эмигрировал в Канаду, после чего переехал в Лос-Анджелес, США. Он известен по картинам "Дом из песка и тумана", которая получила три номинации на "Оскаре", "Вся жизнь перед глазами" с Умой Турман.

Напомним, ранее режиссер Олесь Санин рассказал, как россияне завербовали его коллегу-режиссера за рубежом. Знаменитость отметил, что жители страны-агрессора под прикрытием переманивают украинцев на свою сторону. По его словам, так произошло с Сергеем Лозницей.

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