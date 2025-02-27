Жизнь жениха дочери Олеся Санина оборвалась на фронте в 2023-м.

Украинский режиссер, известный по фильмам "Довбуш" и "Поводырь" Олесь Санин прокомментировал гибель своего зятя-американца Кристофера Джеймса Кэмпбелла на войне, которого не стало в 2023 году. Знаменитость ответил, оправился ли он и его дочь после трагедии.

Сердце бойца Иностранного легиона из Америки остановилось в апреле два года назад в Бахмуте. Ветеран войны в Ираке и Кувейте отдал жизнь защищая Украину. На момент гибели ему было всего 27 лет. Кроме службы в армии, Крис также присоединился к волонтерскому движению в Украине. Он был членом "Вільних". Его последним желанием было захоронение в Украине, поскольку именно здесь он встретил свою любовь и боролся за свободу этой страны.

В интервью для OBOZ.UA Санин отметил, что ни он, ни его старшая дочь не оправились от пережитой трагедии. Почти каждый день они вспоминают американского добровольца и, как проводили время с ним.

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"Я об этом помню каждый день. Дочь мою тоже не лечит. Каждый раз, когда ты делаешь какие-то поступки, думаешь: они такие, чтобы смерть героев была не зря? И это не касается чего-то пафосного, речь идет даже о маленьких каких-то вещах. И каждый день вспоминаешь. Буквально, я прохожу по двору, вот дрова, которые вместе с ним складывал. А здесь мы вдвоем крутили гайки", - поделился режиссер.

Звезда также вспомнил, что при жизни его зять был настоящим патриотом Украины. Кроме того, что он стал на защиту страны с оружием в руках, Кэмпбелл еще и изучал украинский язык. Однако больше всего Санин запомнил, как Кристофер относился к своей невесте. Он ее очень любил и мечтал построить с ней семью в свободной Украине, но Россия забрала его жизнь:

Он мне говорил: "Вот ваша дочь, я такой никогда больше не встречу и не буду знать". Потом: "Я украинский язык хочу специально выучить, чтобы сделать ей предложение и сказать вам об этом".

Напомним, ранее Олесь Санин рассказал, как россияне завербовали его коллегу-режиссера за рубежом. Спецагенты Кремля специально для этого приезжают на международные кинособытия, чтобы переманить артистов из Украины на свою сторону.

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