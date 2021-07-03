Для мероприятия герцогиня Кембриджская выбрала изысканный образ и высокие каблуки.

В Лондоне продолжается Уимблдонский теннисный турнир. На спортивном событии появилась Кейт Миддлтон.

На трибунах она болела за британца Энди Маррея, а потом приготовила клубничный десерт. Для мероприятия герцогиня Кембриджская выбрала изысканный образ и высокие каблуки, говорится на официальной странице Кембриджей в Instagram.

Как покровительница теннисного клуба All England Lawn Кейт Миддлтон посетила пятый день Уимблдонского турнира. Компанию в Королевской ложе ей составил олимпийский медалист Тим Генман. После игры герцогиня Кембриджская провела время на кухне Всеанглийского клуба.

Кейт Миддлтон взялась за приготовление клубничных десертов. Кроме того, она поинтересовалась, как клуб организовывал доставку горячих обедов для 200 человек, ставших жертвами пандемии коронавируса. Изысканный образ она довершила коричневым фартуком и проявила себя как хорошая хозяйка.

На теннисном турнире жена принца Уильяма появилась в женственном наряде. На ней была темно-синяя плиссированная юбка в горох от любимого бренда Alessandra Rich. Низ длины миди она соединила с обжатым белым топом и приталенным жакетом в тон.

Под элегантный образ Кейт Миддлтон подобрала туфли-лодочки на высоком каблуке и небольшую белую сумочку от премиального дома мод Mulberry. Завершили look драгоценные серьги с жемчужинами, золотая подвеска и защитная маска с цветочным принтом. Герцогиня Кембриджская не снимала ее и во время приготовления десертов.

Добавим, во вторник, 29 июня, Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом и старшим сыном Джорджем посетила Евро-2020. Королевская семья болела за сборную Англии, которая сошлось в поединке со сборной Германии и обошла ее на два гола.

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Автор: Виктория Гордиенко